Les conseils des gendarmes de Côte-d'Or pour limiter les risques de cambriolages pendant les vacances

Entre juin 2021 et mai 2022, 1 100 cambriolages ont été recensés en Côte-d'Or, c'est 200 de plus que l'année d'avant à la même période. Un nombre qui s'intensifie pendant les vacances, notamment celles d'été. Pour partir serein, plusieurs solutions existent : alarmes, voisins vigilants, opération vigilance vacances... on vous résume ces mesures.

L'opération tranquillité vacances désormais en ligne

L'opération tranquillité vacances est en fait proposée toute l'année : il s'agit de signaler en gendarmerie ou commissariat de police lorsqu'on quitte son domicile pour plusieurs jours. Les forces de l'ordre organisent alors des patrouilles régulières pour vérifier que le logement est intact. De juin 2021 à juin 2022, ce dispositif a été utilisé 3 000 fois et aucun cambriolage n'a eu lieu sur les habitations concernées.

Nouveauté cette année : il est désormais possible de remplir le formulaire directement en ligne sur le service France-public. Une page d'aide est disponible, mais pour résumer, une fois connecté, il suffit de renseigner, l'adresse complète, les dates de départs, les coordonnées des propriétaires et des personnes à contacter en cas de besoin. La demande est ensuite directement transmise aux services appropriés.

S'organiser de son côté

Bien sûr, on peut aussi s'équiper : à Norges-la-Ville, Jean a installé un système d'alarmes "pour que personne ne puisse accéder à la maison". Il fait aussi partie du réseau de voisins vigilants de la commune : "avec dix autres personnes, nous signalons à la gendarmerie tout comportement qui nous parait suspect".

Les autres habitants peuvent aussi avertir ces référents, Francine le fait souvent : "on ne sent moins seuls, on a moins peur". Pierre lui se sent moins vulnérable, d'autant plus que dans le quartier, des drames sont déjà arrivés : "cette maison a été cambriolé trois fois", précise-t-il. La mairie installe aussi des caméras de sécurité, trois sont déjà en place, cinq autres sont prévus.

Quelques conseils pratiques

Au-delà de ces dispositifs, la gendarmerie conseille tout simplement de prendre des précautions avant de partir en vacances :