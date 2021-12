Les conseils des pompiers du Tarn pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone

L'arrivée de l'hiver entraîne mécaniquement un regain des intoxications au monoxyde de carbone (CO). Ce gaz est incolore, inodore, et n'a aucun effet irritant. Après des symptômes de nausées, maux de tête, et fatigue, le CO peut s'avérer mortel. Le week-end passé, trois personnes d’une maison pour personnes âgés ont été hospitalisées près de Caussade dans le Tarn et Garonne à cause d’une chaudière défaillante. Dans le Gard, ce sont six personnes qui ont été touchées lors d'un repas de famille dans le Gard.

300 personnes touchées en Occitanie

Chaque année, 4.000 personnes sont intoxiquées par du monoxyde de carbone en France. À l'échelle cela représente environ 300 personnes. Pour tenter de comprendre ce qui provoque ces accidents, Jean-Marie Beau, chef de groupement gestion des risques au SDIS à Albi explique que tous les appareils de combustion même votre gazinière, même votre barbecue dégagent du monoxyde de carbone. " On n'arrive pas à détecter ce gaz. Il est pourtant produit, dès l'instant qu'il y a une combustion quelque soit l'appareil de chauffage. Et il y a une production importante de monoxyde dès que la combustion est incomplète, autrement dit que l'appareil est défectueux ou mal réglé."

Jean-Marie Beau, chef de groupement gestion des risques au SDIS à Albi © Radio France - SM

Un gaz très dangereux notamment si la concentration est élevée. "Au bout d'une ou deux minutes, on peut avoir des conséquence dramatique jusqu’à là mort après une détresse respiratoire ou un coma. En plus des problèmes de respirations, le gaz provoque une sorte de paralysie des muscles qui empêche de bouger et donc de fuir le danger." Les pompiers eux même savent qu’ils doivent être très prudents face à ce gaz inodore et incolore. C'est pour ça qu'ils sont équipés sur leur tenue de détecteur de CO.

Détecteur de monoxyde de carbone

Et ce petit appareil, les détecteurs de monoxyde existent aussi pour votre maison. Mais très peu de Français le connaissent ou estiment qu’ils en ont besoin. Et pourtant, le détecteur de monoxyde de carbone se vend au même rayon que le détecteur du fumée Il coûte un peu plus cher, entre 20 et 100 euros. Mais il est très efficace pour ce spécialiste du rayon chez Mr Bricolage d'Albi. "Il faut le mettre à hauteur d’homme, au niveau des interrupteurs. Et il sonne quand il y a un problème. En revanche, on n’en vend pas énormément, peut-être parce que ça n’est pas obligatoire."

La prévention fonctionne en tout cas. Dans le Tarn, les pompiers sont intervenus pour une dizaine d’interventions l’année dernière pour le monoxyde : que des hospitalisations. Pas de décès. Et surtout les morts liés au monoxyde ont énormément baissé ces dernières années rassure le commandant Beau. "Les chiffres sont flagrants, si on prend les décès : dans les années 70 on avait 300 décès par an en France. En 2016, on était tombé à 12 décès."

Alors, c’est sans doute lié au petit boitier contre le monoxyde. Mais aussi à toutes les consignes qui demandent d’aérer régulièrement. Il y a aussi l'inspection de la chaudière obligatoire chaque année. Et puis et surtout selon les pompiers, il y a beaucoup moins machines et de chaudières défectueuses. La technologie avance et nous protège.

Les réflexes en cas de soupçon d'intoxication

Évacuez l’habitation et ouvrez en grand toutes les fenêtres et portes pour aérer

Éteignez l’ensemble des appareils de cuisson ou de chauffage

Prévenez les secours en composant le 18 ou le 112

Ne retournez pas dans les lieux avant l’autorisation des secours

Vérifiez avec un professionnel l’installation avant de remettre en marche vos appareils

Les gestes pour éviter les intoxications