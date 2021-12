Les conseils du chef Eric Boutté pour un menu de Noël à moins de 15 euros

Vous accueillez le repas de Noël chez vous ce vendredi ou ce samedi et vous n'avez pas encore trouvé le menu pour satisfaire vos convives à un prix abordable ? France Bleu Picardie à la solution pour vous ! On a sollicité les conseils du chef Eric Boutté, qui dirige l'Aubergade à Dury.

A table à Noël, pas besoin de mettre de gros moyens financiers pour se faire plaisir et faire plaisir selon Eric Boutté, chef de l'Aubergade, restaurant gastronomique à Dury. "L'important c'est l'amour que l'on va apporter et l'émotion qui va se dégager de nos plats". Alors pour nous, il a relevé le défi de faire un menu de fête pour moins de 15 euros par personne.

En entrée : carpaccio de Saint-Jacques

C'est un incontournable des tables de fêtes, mais la coquille Saint-Jacques fait toujours son petit effet à Noël. C'est local car "il s'en pêche quand même pas mal sur nos côtes", c'est la pleine saison et puis malgré la hausse des prix des fruits de mer, "ça reste accessible" selon Eric Boutté. La noix de Saint-Jacques crue, en carpaccio "avec un trait de saké, l'alcool de riz japonais pour une touche exotique", présente l'avantage d'être facile à cuisiner.

La coquille Saint-Jacques, un produit de saison © Maxppp - Mourad ALLILI

En plat : Agneau ou volaille accompagnée de pommes de terre

Deux viandes au choix. Deux produits locaux. L'agneau de la Baie de Somme ou une volaille de Licques, comme une dinde, sont deux viandes "de grande qualité et de grande renommée". Pour la volaille, on peut choisir de la garnir "par exemple avec des raisins secs". En accompagnement, on peut choisir des légumes anciens, comme le panais ou le topinambour, mais des pommes de terre "Juliette des sables" ou "Pompadour", produites dans la région feront largement l'affaire.

Image d'illustration © Maxppp - Sebastien JARRY

En dessert : bûche de Noël roulée

Là aussi un incontournable de Noël, la bûche ! Mais cette année, Eric Boutté est "un militant de la bûche roulée." "Dans beaucoup de pâtisseries on fait des bûches extrêmement sophistiquées, plus belles les unes que les autres avec des saveurs très recherchées, mais Noël c'est aussi la simplicité !". A faire soi même, la buche roulée sera tout aussi efficace qu'une bûche glacée plus traditionnelle.