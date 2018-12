Les conseils du pédopsychiatre Marcel Rufo face aux images de violences

Invité de France Bleu Provence ce vendredi matin, le pédopsychiatre Marcel Rufo conseille aux parents d'expliquer à leurs enfants les images de violences et de les rassurer.

Marseille, France

Pour le pédopsychiatre marseillais, les enfants "sont encore plus au courant que nous. Ça leur donne l'occasion d'exprimer leurs propres craintes". Les plus petits sont en recherche d’autorité : "Quand ils voient que des voitures sont brûlées, qu'on casse tout, ils sont perturbés dans leur évolution. Chez les enfants fragiles, ça crée un désordre.", explique Marcel Rufo. Il faut donc leur expliquer et les rassurant, en disant "ça va s'arranger".