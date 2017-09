Beaucoup d'associations travaillent avec des personnes en emplois aidés. Avec la fin de ces emplois, quelles vont être les conséquences en Sarthe. État des lieux avec l'association Concordia du Mans.

Anne-Laure Perrot, chargée de développement chez Concordia est notre invitée ce mercredi sur France Bleu Maine. L'occasion de faire le point sur les conséquences de la fin des emplois aidés.

"Concordia, c'est déjà une association d'éducation populaire de jeunesse" explique Anne-Laure Perrot, chargée de développement chez Concordia, on travaille avec et pour les jeunes. L'activité historique, c'est la rénovation du patrimoine. On travaille aussi sur les échanges européens, les services civiques, et le volontariat. Au Mans, on organise une douzaine de chantiers par an, on fait des activités avec une centaine de jeunes".

On n'est pas salarié en service civique, on a une indemnisation de 560 euros par mois

"Aujourd'hui, ce qui nous fait peur dans la nouvelle réforme avec la fin des emplois aidés, c'est que, par exemple nous à Concordia, on a un tiers d'emplois aidés. En gelant ces emplois, ça gèle la masse salariale. Et on a un petit peu peur que ce travail soit mis en mission de service civique par la suite. Un salarié et un emploi en service civique, c'est très très différent. Déjà, le service civique, ce n'est pas un emploi, normalement il n'y a pas de lien de subordination, pas de chef et l'indemnisation s'élève à environ 560 euros par mois donc on est très loin d'un salaire et en fait, le plus important, c'est que l'on ne peut pas par exemple demander à un volontaire de service civique de faire de l'administratif ou encore de faire des actions qui permettent à l'association de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, on voit des services civiques dans les collectivités, les hôpitaux, les pompiers, et on s'éloigne un peu du dispositif de base".