Les conséquences de la sécheresse 2022 sur les bâtiments auront un coût record cette année

La Fédération française de l'Assurance a revu ses estimations à la hausse. Elle va publier ce lundi 21 novembre ses prévisions actualisées sur le coût de la sécheresse de 2022, après d es premiers chiffres déjà alarmants fin septembre . "On a réhaussé notre estimation : 1,9 à 2,8 milliards d'euros, c'est un coût extrêmement important", déclare Florence Lustman, présidente de la Fédération française de l'assurance, à nos confrères de France Inter .

Après des records de température et de sécheresse battus cet été, de nombreuses maisons sont fragilisées partout en France. Les dégâts commencent d'ailleurs à se voir en ce moment, à l'automne. Certaines anciennes fissures dans les murs se sont élargies, d'autres apparaissent depuis cet été. L'indemnisation devrait donc avoir un coût record cette année, compris entre 1,9 et 2,8 milliards d'euros.

Près de la moitié des sols exposés à ce problème

Les maisons construites sur des terrains argileux sont les plus touchées. En période de sécheresse, le sol se rétracte, et, au contraire, il gonfle lors d'épisodes pluvieux. Cela provoque des mouvements de sols, les maisons bougent avec, et résultat : cela engendre des fissures dans les murs. En France, près de la moitié des sols sont exposés à ce phénomène selon le ministère de la Transition écologique. Plus les épisodes météorologiques sont sévères et fréquents, plus les dégâts s'accentuent. La sécheresse record de l'été 2022 risque donc d'avoir des conséquences inédites.

Après avoir déclaré les fissures, les sinistrés se lancent dans un parcours du combattant pour se faire indemniser . Il faut notamment qu'un arrêté de catastrophe naturelle soit déclaré sur la commune et que les experts concluent à une cause directe. Cela peut prendre des mois voire des années. Pour les dégâts de l'été 2022 par exemple, les prises en charge n'arriveront pas avant juin 2023. Pointé du doigt par de nombreuses associations de sinistrés, le monde de l'assurance indique que 50 % des dossiers conduisent à des indemnisations.