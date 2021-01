Les conséquences du couvre-feu dans la Marne et les Ardennes

La Marne, les Ardennes et la Haute-Marne sont concernés dès ce samedi 2 janvier par un couvre-feu avancé à 18 heures. Au total, en France métropolitaine, 15 départements sont touchés par ces nouvelles mesures restrictives pour limiter la propagation du coronavirus. Plusieurs changements vont donc intervenir dans la vie des Champardennais.

Activités professionnelles

Les activités professionnelles ne sont pas impactées par le couvre-feu. Les employés doivent toutefois se munir d'une attestation dérogatoire pour circuler en toute légalité entre 18 heures et 6 heures du matin.

Les activités s'exerçant au domicile des clients sont interdites pendant la durée du couvre-feu, sauf exception d'urgence et de livraison.

Garde d'enfants, formation et enseignement

Les établissements recevant du public, les structures dédiées à l'enseignement, à la garde d'enfant et à la formation professionnelle peuvent continuer à fonctionner normalement. Les activités périscolaires liées à l'établissement scolaire ou au temps scolaire sont également concernées.

Les parents d'élèves ou les enfants scolarisés peuvent donc librement se déplacer pour aller à l'école ou chercher leurs enfants. La case "activité professionnelle, enseignement et formation", peut être cochée pour se rendre de ces lieux au domicile après 18 heures.

Commerces

Chaque soir, les commerçants devront baisser leurs rideaux dès 18 h. Les établissements de service à la personne sont également concernés par cette fermeture. Les ventes à emporter sont interdites après l'instauration du couvre-feu. Mais les services de livraison sont permis. S'ils le souhaitent, les commerces ont la possibilité d'ouvrir le dimanche, en respectant le couvre-feu.

Activités sportives, extra-scolaires et loisirs

Comme lors du couvre-feu précédemment instauré, les activités sur la voie publique sont formellement interdites entre 18 heures et 6 heures. Les promenades ou sport en plein air et les activités en milieu naturel (chasse, pêche, etc.) doivent être effectués dans la journée.

Les activités de loisirs en salle ou en plein air extra-scolaires sont également concernées par ces nouvelles restrictions dès le 2 janvier. Mais la préfecture de la Marne précise qu'une tolérance est permise, jusqu'au 10 janvier, le temps de la mise en place d'aménagements par les organisateurs de ces activités.

Lieux de cultes

L'accès aux divers lieux de cultes est impossible, sauf en cas de motifs dérogatoires.