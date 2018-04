Parlement Européen, Strasbourg, France

Un an avant les élections européennes de mai 2019, les consultations citoyennes sur l’Europe sont lancées. L’ambition affichée est de recueillir les propositions et les impressions des citoyens européens. Le président de la République, Emmanuel Macron, a réussi à convaincre 26 des 28 pays de l’Union européenne d’organiser dans leur pays des consultations citoyennes entre avril et octobre 2018. Seuls la Hongrie et le Royaume Uni (en plein Brexit) ne se sont pas engagés.

Libérer la parole

L’idée de ces consultations citoyennes est partie d’un constat : celui du rejet de l’Europe, ou tout au moins de l’incompréhension, voire la défiance qui existe entre les citoyens et leurs institutions. Beaucoup d’Européens se sentent insuffisamment associés aux décisions. Les dernières élections, notamment en France mais aussi en Europe, ont montré la part grandissante des eurosceptiques.

Pour l’Elysée, ce débat est important : « il faut libérer la parole sur l’Europe, redonner confiance et éclairer le débat » et cela «même si les populistes peuvent s’y engouffrer».

Des débats dans les régions

Dans les faits, les consultations citoyennes seront organisées dans chaque pays sous forme de débats et de discussions sur tous les sujets qui concerne l’Europe. L’objectif est de donner la parole aux citoyens pour qu’ils expriment leurs critiques et doléances, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de l’Europe.

Ces consultations sont ouvertes à tous. Elles ont l’ambition de rassembler largement tous les panels de la population, afin que chaque opinion puisse s’exprimer. Le premier de ces débats aura lieu le 17 avril à Épinal ; d'autres suivront dans différentes régions de France.

Une consultation en ligne doit aussi être organisée, afin que chacun, d’où qu’il vienne, puisse participer au débat.

Des thématiques multiples

Plusieurs thèmes doivent être débattus : l’emploi, le développement durable, la sécurité, l’innovation, la politique de développement et l’immigration ou encore l’unité de l’Europe.

Emmanuel Macron pourrait mettre sur la table des propositions de réforme pour la zone euro, et proposer la création d’un budget propre et d’un ministre des Finances dédié.

Une synthèse des différentes propositions devrait être rédigée d’ici la fin de l’année, pour que les dirigeants de l’Union puissent en débattre en décembre lors du Conseil européen.