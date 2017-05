"Les consultations ont doublé depuis le mois sans tabac" Ionna Ciota, tabacologue à l'hôpital du Mans

Journée mondiale sans tabac ce mercredi. Est-ce que les comportements des fumeurs ont changé depuis le mois sans tabac ? Etat des lieux avec Ionna Ciota, tabacologue à l'hôpital du Mans.

La cigarette est responsable de 73.000 morts par an en France, et sept millions dans le monde. Depuis la mise en place du mois sans tabac en novembre dernier, les comportements en France ont un peu changé. Etat des lieux avec Ionna Ciota, tabacologue et addictologue à l'hôpital du Mans.

Interview de Ionna Ciota, tabacologue et addictologue à l'hôpital du Mans Copier

Les consultations ont doublé depuis novembre

"Pour nous, à l'hôpital du Mans, les consultations ont doublé avec le mois sans tabac en novembre dernier" nous dit Ionna Ciota, tabacologue et addictologue à l'hôpital du Mans. "On a vu une mobilisation importante qui a fait un déclic pour beaucoup de patients. Et cette vague de demandes s'est poursuivie pour les mois suivants. Le bilan de cette opération est très très positif. On voit bien aussi que les comportements ont changé. La dépendance a elle aussi changé. On passe d'une dépendance forte à la nicotine à ce que moi j'appelle une dépendance psychologique et comportementale. Aujourd'hui, il faut compter entre deux et trois semaines pour avoir un rendez-vous avec un tabacologue à l'hôpital du Mans".

Un faux effet anti-stress

"Contrairement à ce que certains fumeurs pensent, la cigarette ne détend pas, si on prend la partie pharmacologie au niveau des récepteurs du cerveau" poursuit Ionna Ciota, tabacologue et addictologue à l'hôpital du Mans. Ce n'est pas une détente, c'est plus un effet de stress.

Quand on fume, le shoot de nicotine stresse le cerveau mais la personne a l'impression de se détendre car ce geste est souvent associé à un moment de détente, comme la prise d'un café, c'est aussi souvent un moment de convivialité".

"Il n'y a pas de traitement miracle pour arrêter. Nous, on propose une prise en charge complète avec d'un côté, un traitement de substitution à la nicotine et de l'autre un accompagnement psychologique; et je suis assez sensibilisée à toutes les thérapies comportementales et cognitives. Déjà la meilleure chose à faire quand on veut arrêter de fumer, c'est de se poser les bonnes questions : pourquoi je suis dans une addiction, qu'est-ce que ça m'apporte. Après il faut avoir le déclic et aller consulter".

