Les contrôles de gendarmerie renforcés ce week-end sur les routes d'Indre-et-Loire

Prudence sur la route, c'est le message que veulent marteler la préfecture et la gendarmerie d'Indre-et-Loire, surtout en ce week-end que l'on annonce chargé sur les routes.

La mortalité dans des accidents de la route est en hausse dans notre département: 21 personnes tuées depuis le début de l'année, c'est 10 de plus qu'en 2019 sur la même période. "Singulièrement sur ce printemps, on observe une augmentation préoccupante (...) on n'a pas vraiment d'explication" déclare le directeur de cabinet de la préfète d'Indre-et-Loire Charles Fourmaux. "Pour agir sur ce phénomène, on multiplie les actions de prévention et la présence des forces de sécurité intérieure."

19 points de contrôle, 70 gendarmes mobilisés

En ce week-end de la Pentecôte, les contrôles vont donc être renforcés, notamment sur les conduites sous emprise de stupéfiants, d'alcool, et sur les grands excès de vitesse. 19 points de contrôle en tout, y compris sur autoroute, et 70 gendarmes mobilisés.

Les gendarmes ont surtout fait de la prévention auprès des conducteurs de motos © Radio France - Camille Hupenoire

Des contrôles qui ont d'ailleurs commencé dès ce vendredi, sur un rond-point à la sortie de Chambray-lès-Tours. Les gendarmes y menaient une opération de prévention à destination avant tout des deux-roues, particulièrement vulnérables en cas d'accident. "Se faire arrêter et contrôler, ça remet les idées en place, même si on n'a rien à se reprocher" dit Maxime, contrôlé ce vendredi. Contrairement à la plupart des motards interceptés par la gendarmerie, il ne savait pas que le nombre d'accidents avait augmenté.