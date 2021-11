Les contrôles du pass sanitaire vont se renforcer dans les Pyrénées-Orientales

Face à la cinquième vague épidémique, le gouvernement a dévoilé, jeudi 25 novembre, une nouvelle série de mesures. Parmi celles-ci, le renforcement des contrôles du pass sanitaire. Le soir-même, à Perpignan, une vingtaine de policiers ont procédé à une opération de contrôles dans des bars du centre-ville. L'occasion de "vérifier si les clients des cafés et restaurants ont bien leur pass sanitaire, tout comme le personnel", précise Jean-Sébastien Boucard, le directeur de cabinet du préfet.

Une seule verbalisation

Si, dans la majorité, "les gens sont raisonnables", selon le commissaire divisionnaire Benoit Desmartin, un client sera tout de même verbalisé à l'issue de l'opération : un jeune lycéen non-vacciné présent dans un bar sans pass ni pièce d'identité. Il a reçu une amende de 135 euros.

Pour ce qui est des autres clients contrôlés, en règle, la réaction au contrôle est très variable. "On nous contrôle le pass à l'entrée, on nous demande de mettre le masque, on le fait. Derrière si la police vient en plus vérifier, au bout d'un moment, c'est vraiment agaçant", s'emporte Cindy, attablée en terrasse d'un bar avec des amies.

"Je préfère être contrôlée que confinée", réagit plus calmement Sophie, prête à se soumettre à plus de contrôles.

Pas uniquement les bars

"Le dispositif de contrôles va monter en puissance, on va remettre l'accent sur le sujet, confirme Jean-Sébastien Boucard. L'idée du gouvernement c'est de maintenir les activités, mais avec ce triptyque qu'est le renforcement de la vaccination et du pass sanitaire au quotidien et le rappel des gestes barrières".

"Si on souhaite passer de bonnes fêtes de Nöel, il faut qu'on soit tous raisonnables et jouer collectif dans le sens de l'intérêt général", poursuit Benoit Desmartin.