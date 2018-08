Un nouveau weekend difficile débute sur les routes de France. Dans les Bouches-du-Rhône, ce sera rouge samedi dans les sens des départs et de retours. Les forces de l'ordre seront largement déployées pour veiller au bon respect du code de la route.

Bouches-du-Rhône, France

Si vous prenez la route ce weekend, préparez-vous à être patient. Ça s'annonce compliqué partout en France et les Bouches-du-Rhônes sont en première ligne : pour la journée de samedi, Bison Futé voit rouge dans le département, dans le sens des départs et des retours. Dimanche, légère amélioration : ce sera vert si vous partez en vacances, et orange si vous revenez.

Pour gérer ces flux importants de circulation, de nombreux contrôles sont prévus sur les routes. Du vendredi 17 août au dimanche 19 août, 543 policiers et gendarmes seront mobilisés sur les routes du département. Des patrouilles postées sur 238 points de contrôle pour surveiller les automobilistes et s'assurer que chacun conduit de manière responsable.

Portable, vitesse et alcool

Dans le viseur des forces de l'ordre, les excès de vitesses, notamment la nouvelle limitation à 80 kilomètres/heure sur les routes secondaires sans séparateur central. Et puis aussi : les portables au volant, les feux rouges grillés, les dépassements de ligne continues, ou encore la consommation d'alcool et de stupéfiants.

Bref, toutes les infractions et comportement à risques qui peuvent entraîner des accidents. Des drames encore trop nombreux sur les routes des Bouches-du-Rhône, même si ce mois-ci, la mortalité a fortement baissé : au 15 août, on dénombrait 57 tués, contre 76 l'an dernier à la même période, soit 19 vies sauvées.

Le weekend des 11 et 12 août, les forces de l'ordre ont relevé 2464 infractions au code de la route dans le Bouches-du-Rhône. Elles ont retiré 69 permis de conduire pour des infractions liées à l'alcool aux stupéfiants et à la vitesse.