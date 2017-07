Les contrôles routiers se multiplient dans les Bouches-du-Rhône pour les vacances

C'est parti pour les vacances! Le trafic sur les routes est classé orange pour vendredi et rouge pour ce weekend. Beaucoup de contrôles sont prévu sur votre trajet. 585 policiers et gendarmes sont mobilisés dans les Bouches-du-Rhône. Reportage au péage de Lançon de Provence sur l'autoroute A7.

En ce week-end prolongé du 14 juillet et départ en vacances, les routes se colorent d'orange pour vendredi et seront rouge samedi et dimanche. 585 policiers et gendarmes sont mobilisés. Au péage de Lançon de Provence sur l'autoroute A7, prévoyez beaucoup de bouchons. 130.000 voitures et camions passent ce péage en direction du Sud en cette période. C'est la deuxième plus grande barrière de péage de France après Saint-Arnoult dans les Yvelines.

Arrivée dans le Sud : passage obligé par le péage de Lançon de Provence - Fany Boucaud

Attention à bien respecter quelques règles de sécurité. La fatigue est devenue l'une des causes d'accidents fréquents mais aussi les voitures et remorques trop chargées. Pour ça, vous encourez 90 euros d'amende et il faudra décharger le surplus. En tout, ce sont 282 points de contrôles qui sont prévus ce week-end.

Conseils de la gendarmerie :

• Faire des pauses toutes les 2 heures

• Vérifier l'état de la voiture, les pneus et le niveau d'eau

• Une bonne visibilité de la route donc ne pas trop chargé la voiture

• Mettre tous sa ceinture de sécurité et qu'elles soient en bon état

• Boire de l'eau parce qu'il fait encore très chaud

• Éteindre son téléphone portable (sinon 90 euros d'amende et 3 points en moins)

• Ne pas surcharger sa remorque et vérifier l'état des pneus

• Vérifier le contrôle technique de sa voiture