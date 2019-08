Les contrôles routiers se renforcent dans le Tarn-et-Garonne pour le mois d'août

Tarn-et-Garonne, France

Comme toujours, le premier week-end du mois d'août s'annonce chargé sur les routes, journée noire même ce samedi selon Bison Fûté. Et les forces de l'ordre sont déjà aux aguets. Dans le Tarn-et-Garonne, les contrôles routiers vont s'intensifier, et pas seulement pour le week-end. Ils devraient être très réguliers durant tout le mois d'août.

Un mois de juillet meurtrier

Il faut dire que le bilan du mois de juillet a été particulièrement morbide sur les routes du Tarn-et-Garonne. On compte quatre accidents mortels et six décès, un chiffre qui a incité la préfecture à hausser le ton. Dans la plupart des accidents mortels, il y avait un taux d'alcoolémie supérieur à la normale. Plusieurs cas de ceintures non-attachées et de portable au volant ont également été relevés.

Les gendarmes et les policiers vont donc porter une attention particulière sur toutes ces infractions, avec un durcissement des sanctions. Pour Emmanuel Ferrand, le substitut du procureur de la république de Montauban, la réponse pénale sera on-ne-peut plus claire: "Si une personne se met dans une situation d'infraction et qu'elle tue quelqu'un sur la route, ce sera une peine d'emprisonnement".

Les effectifs des forces de l'ordre seront doublés sur les routes pendant le mois d'août, et les contrôles s'effectueront de jour comme de nuit.