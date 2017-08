"Les contrôles routiers sur la vitesse vont être annoncés" Juliette Part, directrice de cabinet de la préfecture Sarthe

41 morts depuis le début de l'année sur les routes de la Sarthe. "Le bilan est catastrophique" Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe. Certains contrôles vont être annoncés, et un séminaire avec tous les acteurs de la sécurité routière est prévu le 29 septembre.

Le bilan de la sécurité routière en Sarthe n'est pas bon : 41 morts depuis le début de l'année. C'est plus que sur toute l'année 2016. Pourtant, les contrôles ont augmenté, les infractions aussi. Du coup, la préfecture va organiser un séminaire avec tous les acteurs le 29 septembre prochain, de nouveaux tests salivaires viennent d'arriver dans le département et certains contrôles seront annoncés au grand public. Les détails avec Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe.

75% des accidents mortels en Sarthe à moins de 20 km du domicile

"Les contrôles sont efficaces" nous dit Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe, "mais ce que l'on observe c'est une moindre tolérance des usagers de la route à la sanction et donc davantage de récidives voire des conduites sans permis. Il y a aussi le fait que les usagers sont habitués aux messages de prévention et du coup, ils y sont moins sensibles. On s'aperçoit aussi que trois quarts des accidents mortels ont lieu à moins de vingt kilomètres du domicile. Cela signifie que même quand ils commettent de petites infractions, les usagers se disent je ne suis pas loin et je n'ai plus la notion du risque. La Sarthe est un nœud autoroutier et on pourrait croire que ce sont des gens qui traversent le département qui sont responsables des accidents; en fait pas du tout, c'est la population locale qui est concernée.

Alcool et vitesse

"La consommation d'alcool au volant reste l'une des principales causes des accidents, des accidents graves, et des accidents mortels" poursuit Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe. "Parmi les autres infractions entraînant des accidents : la vitesse, les refus de priorité, et la somnolence".

41 morts dans des accidents de la route en Sarthe depuis le début de l'année © Maxppp - Pierre Heckler

Les usagers vont connaître les lieux de contrôles de vitesse

Un grand séminaire départemental avec tous les acteurs de la sécurité routière est prévu le 29 septembre. En attendant, "de nouveaux tests salivaires pour les dépistages de stupéfiant viennent d'arriver en Sarthe" souligne Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe. "Les contrôles vont encore s'intensifier, alors qu'ils ont augmenté de 14% sur le premier semestre par rapport à l'année dernière; nous allons développer les contrôles sur la tranche horaire 17h00/20h00 et au cours de la nuit car c'est là que l'on observe le plus d'accidents mortels. Par ailleurs, nous adaptons la nature des contrôles : les contrôles de vitesse, et uniquement de la vitesse vont être annoncés aux usagers afin de les obliger à davantage de vigilance.