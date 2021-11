Les contrôleurs du stationnement en grève illimitée depuis une semaine à Nice

Les salariés de Moovia à Nice dénoncent leurs conditions de travail et réclament notamment une hausse de salaire. Pour se faire entendre, ces derniers sont en grève illimitée depuis une semaine.

Vous n'êtes peut-être pas au courant mais depuis une semaine à Nice, le stationnement n'est plus contrôlé. Les 15 agents de l'entreprise Moovia, filiale de Transdev, qui s'en occupent au quotidien sont en grève illimitée depuis le 04 novembre. Ils dénoncent notamment leurs conditions de travail.

Insultes et menaces au quotidien

Leur principale revendication est la hausse des salaires. Actuellement, les salariés touchent, avec la prime, environ 1.400 euros net par mois. Ils en réclament au moins 1.800 afin de compenser la "pénibilité".

En effet, selon un des grévistes, les agents peuvent marcher jusqu'à 12 km par jour, ce qui entraîne d'une grande fatigue et des douleurs physiques. Autre problème, le climat dans lequel ils travaillent. Les insultes, menaces et intimidations sont quotidiennes. Il y a déjà également eu des agressions.

Jours de repos

Le personnel réclame une hausse des effectifs et plus de soutien de la direction lors des dépôts de plaintes et procédures en justice. "Transdev ne s'est par exemple jamais porté partie civile" se plaint le salarié. Enfin, les grévistes demandent le droit d'avoir deux jours de repos consécutifs, ce qui n'est pas le cas pour l'instant selon eux.

Selon les salariés, la direction a rencontré le personnel vendredi dernier puis a proposé une prime exceptionnelle de 175 euros brut. Proposition refusée.