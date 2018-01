Laval, France

Les conventions ont été mises en place principalement pour dégager de toute responsabilité le propriétaire d'un site naturel en cas d'accident. Si un grimpeur se blesse sur une falaise, publique ou privée, la responsabilité revient à la fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME).

Une grosse somme à payer pour la FFME

En 2016, elle a été condamnée à verser 1.2 million d'euros à deux grimpeurs. Ils avaient été blessés en 2010 par une chute de bloc, sur le site de Vingrau, dans les Pyrénées orientales. La FFME a été "condamnée sans faute" : elle avait correctement entretenu la falaise, mais la convention la désignait comme responsable.

La fédération compte 100 000 licenciés, mais plus d'un million de grimpeurs montent chaque année les sites naturels français. Si un individu, licencié ou non, se blesse sur l'un des sites, la FFME sera toujours reconnue responsable. Or l'organisme n'est pas en capacité de payer un million d'euros pour chaque grimpeur. La fédération cherche donc à modifier les conventions.

Peur de la suppression des conventions

Les grimpeurs français sont inquiets, ils craignent une "politique de déconventionnement massive". Une pétition a même été lancée, elle a déjà recueilli plus de 13 000 signatures. Si la FMME déconventionnait ses sites, les propriétaires redeviendraient responsables en cas d'accident. Ils fermeraient donc sûrement leurs falaises au grand public.

Bernard Chaillou, conseiller technique au comité territorial d'escalade de la Mayenne, tempère : ce n'est pas à l'ordre du jour. "Nous ne conventionnons plus les nouveaux sites, précise-t-il. La fédération réfléchit actuellement à comment elle peut, sur les nouveaux sites, ne plus signer de conventions, mais garder une non-responsabilité auprès des propriétaires."

En attendant, l'ouverture des nouveaux sites est bloquée. À Nantes par exemple, le projet du site naturel urbain est suspendu. En Mayenne, aucun nouveau site naturel n'est prévu pour le moment.

"On ne change rien pour l'instant" - Bernard Chaillou, conseiller technique au comité territorial d'escalade de la Mayenne

Notre département compte déjà huit lieux d'escalade en pleine nature. Quatre appartiennent à des propriétaires privés : à Andouillé, Forcé, Entrammes et Saint-Pierre-des-Nids. "Les conventions sont en cours, on ne change rien pour l'instant, poursuit Bernard Chaillou. Le comité territorial réfléchit avec la fédération pour voir comment faire évoluer la chose. Si on peut faire évoluer le statut du propriétaire privé, ou la loi sur la responsabilité d'un propriétaire, on fera les changements nécessaires."

Le grimpeur responsable en cas d'accident

La FFME est en discussion depuis plusieurs années avec le Ministère des sports. La fédération voudrait faire reconnaître la responsabilité du grimpeur en cas d'accident. Un souhait logique pour Mathieu Foubert, grimpeur mayennais depuis l'âge de 12 ans. Il a longtemps figuré au top 20 national. "Chacun doit prendre ses responsabilités, soutient-il. Chaque grimpeur doit être responsable de sa grimpe. À partir du moment où l'on décide d'aller grimper sur des falaises en extérieur, on accepte ce qui peut se passer."

"Chaque grimpeur doit être responsable de sa grimpe" - Mathieu Foubert, grimpeur mayennais

Mathieu Foubert est particulièrement en colère contre les grimpeurs non licenciés, qui ne s'assurent pas pour la pratique de l'escalade. Selon lui ces personnes "profitent" des sites entretenus par la FFME, et de la législation en vigueur.

La Mayenne compte 800 licenciés et 7 clubs d'escalade. Le département sera bientôt doté de l'Espace Mayenne, un grand équipement sportif. Un mur d'escalade va y être aménagé. Il pourra accueillir des compétitions internationales.

Le nombre de grimpeurs français pourrait encore augmenter, puisque l'escalade est devenu un sport olympique. La discipline sera présente aux JO de Tokyo en 2020.