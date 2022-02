Plusieurs "convois de la liberté" partent ce mercredi en direction de Paris. Les camions, voitures et moto s'arrêteront notamment par le Poitou jeudi.

Les "Convois de la liberté" contre le pass vaccinal vont passer par la Vienne et les Deux-Sèvres

Contre les restrictions sanitaires, les premiers convois de la liberté français se mettent en route ce mercredi matin, comme ceux qui bloquent la capitale canadienne. Ils partent de Nice, de Perpignan et de Bayonne, en camion, voiture et moto. Et les Poitevins sont appelés sur les réseaux sociaux à venir gonfler les rangs dès ce jeudi, après plusieurs arrêts de ces convois, dans leur remontée vers Paris.

Selon plusieurs pages Facebook, l'arrêt est prévu dans la Vienne à 16h30, zone de la République près de la sortie Nord de l'autoroute A10. Il y aura ensuite un départ pour Tours dans la foulée. Et puis dans les Deux-Sèvres, un passage aura lieu par Niort, en début d'après-midi, puis Parthenay à 17h, avant de passer une nuit au Relais routier du Grand Bornais à Thouars.