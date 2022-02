Les convois de la liberté passent par le Berry avant de rallier Paris

Les convois de la liberté passeront par l'Indre et le Cher avant de rallier Paris ce vendredi 11 février. Des berrichons en colère contre le pass vaccinal et les restrictions sanitaires monteront à bord.

Voitures, camions et camping-cars convergent vers Paris. Les convois de la liberté sont partis ce mercredi 9 février de plusieurs villes en France. Ils arrivent en Berry ce vendredi 11 février. Plusieurs points potentiels de ralliement sont prévus à Châteauroux, à Bourges ou encore à Issoudun dans l'Indre. Un convoi partira également du péage de l'A71 à Bourges dans le Cher.

Départ de Bourges, direction Vierzon

Bourges sera un point d'étape pour les manifestants venus du Massif central et de Bourgogne, notamment de Nevers. Un convoi doit quitter la préfecture de la Nièvre en milieu de matinée. Il devrait arriver vers 12h30 au péage d'autoroute de Bourges où les berrichons le rejoindront.

Le convoi pourrait atteindre 200 véhicules, d'après certaines sources, mais rien n'est sûr. Les manifestants prendront la direction de Vierzon vers 13h00, où arrivera le convoi du Sud Ouest, parti de Toulouse, Cahors et Limoges.

Reste à connaitre l'attitude des autorités : tenteront-elles de dissuader les manifestants pour éviter qu'ils ne soient trop nombreux à converger vers Paris et n'y mettent la pagaille ? Si le droit de manifester existe en France, les rassemblements routiers ont été interdits à Bruxelles et à Paris "en raison des risques de troubles à l'ordre public".

Les autorités pourraient les verbaliser en région pour "entrave à la circulation". La loi prévoit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende. Pour l'instant, les autorités n'ont pas donné de consignes à Bourges. Le risque politique, à deux mois de la présidentielle, impose d'y réfléchir à deux fois.

"Ça ressemble à une dictature"

D'autant qu'à bord des convois se trouvent des citoyens en colère contre les restrictions. Parmi eux, Alexandra, une habitante du Cher à l'origine du collectif "Le chemin de la liberté". Elle participe aux convois pour dénoncer le pass vaccinal.

"Depuis plus d'un an maintenant, on nous empêche de vivre, nos libertés sont réduites et on trouve que ça ressemble de plus en plus à une dictature, estime-t-elle. Nous n'avons pas le droit de faire des choses sans pass vaccinal. Il faut respecter la liberté de chacun, que chacun soit libre de son corps et libre de se faire vacciner ou non".

Un mouvement semblable aux gilets jaunes

Jean-François Barnaba, l'une des voix des gilets jaunes dans l'Indre, va également participer aux convois. Cet habitant du Blanc fait d'ailleurs le parallèle entre les convois de la liberté et le mouvement des gilets jaunes. Ils ont beaucoup en commun avec une différence, le point de départ n'est pas la hausse des prix du carburant mais le pass vaccinal.

"Je pense que ce qui fait l'unanimité au sein des participants, c'est la demande d'abrogation du pass vaccinal, il faut retirer cette mesure liberticide qui n'est que politicienne, insiste Jean-François Barnaba. Mais il y a aussi d'autres motivations qui viennent se greffer, comme pour les gilets jaunes, c'est tout le mal-être de la société".

Baisse du pouvoir d'achat et hausse des prix du carburant canalisent également la colère. "Aucun des problèmes posés par la révolte des gilets jaunes n'a été résolu, le prix du carburant est encore plus élevé qu'il ne l'était au moment de la taxe carbone, conclut-il. Rien n'a été fait, la situation n'a fait que se dégrader et j'ai très peu d'espoir que la situation s'améliore avec le prochain scrutin présidentiel".