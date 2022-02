Les "convois de la liberté" de nouveau interdits à Strasbourg et dans le Bas-Rhin

Comme en début de semaine, la préfète du Bas-Rhin prend un arrêté pour interdire les "convois de la liberté" à Strasbourg et dans l'ensemble du département du Bas-Rhin. La mobilisation est annoncée pour la journée du samedi 19 février au départ d'Illzach dans le Haut-Rhin en passant par Colmar et Sélestat, pour rejoindre Strasbourg.

Le cortège devrait rouler à vitesse réduite sur l'autoroute avant de se rassembler place de l'Etoile à Strasbourg à 13h. Une marche est annoncée une heure plus tard. Les habitants d'autres régions en France et d'autres pays d'Europe sont invités à y participer. Mais "en raison des risques de troubles à l’ordre public que pourrait causer ce cortège", la préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier a pris un arrêté pour l'interdire.

Un dispositif spécifique pour éviter les blocages

Cette manifestation non-déclarée sur les axes routiers est donc interdite "à partir de l’entrée dans le département du Bas-Rhin et en direction de Sélestat et de Strasbourg ainsi que tout rassemblement ou manifestation sur la voie publique et le domaine public routier" toute la journée du samedi 19 février.

Un dispositif spécifique sera mis en place par la préfecture du Bas-Rhin pour empêcher les blocages d’axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants à cette interdiction de manifester.