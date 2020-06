PHOTOS - Les compagnons d'Emmaüs ont besoin d'objets et d'argent à Courthezon

Les compagnons d'Emaüs de Vaucluse lancent un appel aux dons d'argent ou de mobilier et bibelots pour compenser le manque à gagner pendant le confinement. Le budget des 18 compagnons d'Emmaüs à Courthezon n'est pas encore dans le rouge car ils avaient quelques économies pour réaliser des travaux mais le chantier d'assainissement est nécessaire et les compagnons ont besoin qu'on les aide, pas forcément avec de l'argent: tous les objets ont une valeur.

Faire un chèque ou apporter des objets et discuter avec les compagnons

Des jouets des assiettes, des casseroles à deux euros, des armoires, des canapés et même une paire de skis nautiques, c'est un véritable bric à brac mais c'est aussi le trésor de Brigitte, la responsable d'Emmaüs à Courthezon. Elle a puisé dans sa trésorerie pendant le confinement : "Un mois supplémentaire, ça devenait compliqué. Ces économies, c'était pour faire des travaux d'assainissement. Nous n'avons eu aucune rentrée d'argent pendant le confinement".

Il va donc manquer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le nécessaire chantier d'assainissement. Emmaüs lance donc un appel à la générosité : "On peut faire un chèque mais aussi venir et prendre conscience qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et discuter avec les compagnons."

Acheter ou donner à Emmaüs, c'est un acte solidaire

Olivier a rempli le coffre de sa voiture car il déménage : "On a vidé la cave. On apporte des chaises, des chaussures. C'est un effort parce qu'on a fait 30 km, mais on fait cet effort pour le côté humain".

On peut tout donner à Emmaüs mais pas n'importe quoi. Stéphane supervise les dons à Courthézon : "Ce qui est donné doit être valorisable en état. On peut le résumer avec une formule simple : seriez-vous prêt à acheter d'occasion ce que vous apportez chez Emmaüs ?" Stéphane insiste car les "matelas sales, tachés ou déchirés ont un coût: il faut que je vende une trentaine d'armoires à 20 euros pour financer une benne en déchetterie pour ces matelas."

Tous les objets ont une valeur financière et humaine : "Ça va du bibelot à l'étagère. Tout a une valeur. On a des clients qui veulent rénover, d'autres qui veulent se meubler pas cher. L'achat chez Emmaüs est un acte solidaire. Le moindre achat permet aux compagnons de s'intégrer dans la société française pour retrouver une vie classique avec un travail et une famille".

Les compagnons d'Emmaüs ont besoin de nos meubles, bibelots ou vêtements pour surmonter la crise © Radio France - Philippe Paupert