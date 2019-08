Les copropriétaires de la cité de la Granière à Marseille croulent sous les charges

Marseille, France

Dans le 15e arrondissement de Marseille, les habitants copropriétaires de la Granière alertent les pouvoirs publics et ont lancé une pétition face à leur situation. Ils estiment payer des charges démesurées au vu des prestations de leur syndic.

Une cité délabrée

Dès l'entrée de la cité de la Granière, dans le 15e arrondissement de Marseille, on va bien que quelque chose ne va pas.manque. Où se trouve le portail ? Il n'y en a pas. Des détritus sont déposés ci-et-là autour des six grandes barres d'immeubles et leurs 400 copropriétaires. En pénétrant dans un des immeubles, on découvre des boîtes au lettres éventrées. Laure qui est propriétaire d'un T4 s'énerve de ne pas avoir le service rendu pour le prix qu'elle paye : "Il manque l'électricité, ça sent l'urine dans les ascenseurs, c'est sale".

Des charges trop élevées

Annah, une autre propriétaire se sent "délaissée" par son syndic : "Je paie de plus en plus cher pour moins de services. Avant les espaces verts étaient entretenus, quand il y avait des dégradations c'était réparé". Et effectivement, il y a du bouleau de ce côté à la cité de la Granière. Pourtant les copropriétaires comme Annah et Laure, propriétaires de T4 payent plus de 200€ de charges par mois.

Poignée manquante sur porte d'ascenseur © Radio France - Romain Sost

Cité de la granière © Radio France - Romain Sost