Les copropriétaires nettoient les ordures oubliées au pied des immeubles par l'administrateur et les syndics

Les copropriétaires des 248 logements du Parc Saint-Roch à Avignon sont excédés par les ordures abandonnées au pied des immeubles. Ils ont nettoyé et dénoncent le laisser-aller des syndics successifs et de l'administrateur.

Les copropriétaires du Parc Saint-Roch sont excédés par le laisser-faire des syndics et de l'administrateur de ces logements entre la FabricA et le quartier Monclar. Les copropriétaires accusent l'administrateur de ne plus entretenir depuis neuf ans ce parc immobilier privé. Les ordures s'accumulent, les accès aux locaux poubelles ont été condamnés et les logements perdent leur valeur.

Pourtant les propriétaires payent leurs charges même si le syndic accuse un déficit de 150.000 euros.

Mercredi, les copropriétaires ontnettoyé autour des immeubles. Ils veulent demander des comptes à l'administrateur. France Bleu Vaucluse a cherché à joindre l'administrateur de ce Parc Saint-Roch qui ne nous a pas répondu.

Les propriétaires regrettent d'avoir fait confiance aux syndics

Propriétaire d'un logement au Parc Saint-Roch, Ahmed Azzedine "se mobilise pour essayer de demander à l'administrateur ce qu'il fait de l'argent qu'on lui donne chaque mois. J'ai vu défiler les syndics les uns après les autres : ils étaient tous très à cheval pour réclamer leur argent et nous menacer d'aller devant le juge si on ne paye pas. Nous avons fait confiance à ces syndics qui n'ont pas fait leur travail. Ils ont laissé le Parc Saint Roch se dégrader jour après jour".

Banderoles et masse pour rouvrir le local à poubelles

Avant de nettoyer au pied des immeubles, les propriétaires ont commencé par abattre à la masse le mur qui empêchait d'accéder au local à poubelles. Fatima Khirani de l'association des copropriétaires dénonce le laisser-faire des syndicats et de l'administrateur : "Ce qu'on reproche, ce n'est pas le coût. C'est l'absence de contrôle des employés. On demande des comptes à l'administrateur pour les charges qui ont été payées. Nous payons 500 euros par mois un monsieur qui se contente d'appeler Allo Mairie pour enlever les déchets. On a des graffitis partout, des dépôts sauvages : c'est devenu la déchetterie d'Avignon !"

Honte de la saleté et du travail pas fait

Avec un sac poubelles à la main, Maurice Alain nettoie au pied de son immeuble mais il ne loue plus son appartement du Parc Saint Roch : "J'ai honte. Pourtant nous avons un jardinier, deux femmes de ménage et c'est toujours sale car l'administrateur ne contrôle pas si le travail est fait".

Certains propriétaires ont même des soupçons sur la probité des prestataires : "il y a ces déchets encombrants en permanence au pied des immeubles. On a appris récemment que quelqu'un serait payé 300 euros à l'acte pour enlever les encombrants. Donc il fait venir exprès des gens pour jeter les déchets encombrants ici !"

Les copropriétaires du Parc Saint Roch en appellent à la mairie d'Avignon pour constater la saleté. Les copropriétaires envisagent aussi de saisir la justice.

Les propriétaires dénoncent le laisser-faire de l'administrateur du Parc Saint Roch à Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Les ordures s'accumulent au pied des immeubles du Parc Saint Roch à Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Les ordures s'accumulent au pied des immeubles du Parc Saint Roch à Avignon © Radio France - Philippe Paupert

Les propriétaires ont rouvert le local à poubelles muré © Radio France - Philippe Paupert

