Les Corréziens du Tour de France : Romain Feillu a troqué son vélo pour une voiture

Il vient tout juste de raccrocher. Romain Feillu a mis fin à sa carrière l'an dernier après de nombreuses belles victoires et surtout 5 participations au Tour de France avec même en 2008 le maillot jaune sur les épaules, certes une seule journée. Mais ce n'est pas pour autant de son canapé de sa maison de Chartrier-Ferrière qu'il a décidé de vivre cette édition 2020. Il s'est engagé comme chauffeur pour le compte de l'un des sponsors du Tour.

Un pincement au cœur

"C'est dans la continuité d'une carrière sportive, explique-t-il. On a une certaine notoriété et des connaissances à faire partager". Et aussi une connaissance telle de l'épreuve qu'il peut savoir mieux que quiconque comment se comporter sur la route au volant d'une voiture avec une foule agglutinée au bord. Cependant Romain Feillu ne cache pas qu'il aura un pincement au cœur de ne pas être lui aussi sur son vélo avec le peloton. "Je pratique toujours le cyclisme. Donc forcément ça va me manquer, ça va me donner envie". Mais la page est tournée et Romain Feuillu assure "qu'en voiture ça va être bien aussi".

Un bout de l'étape corrézienne

Il n'a cependant pas pu s'empêcher de faire il y a quelques jours sur son vélo une partie de l'étape corrézienne de ce tour 2020. Ce sera le 10 septembre avec l'arrivée à Sarran. Histoire sans doute d'en savourer un peu la difficulté. Car "oui c'est dur". Surtout bien sûr la montée du Suc au May à Chaumeil. "Cette montée sur cette petite route ça va surprendre" promet en connaisseur l'ancien sprinter.