Les Corses plus jeune peuple d’Europe 9000 av. J.-C, 20 ans de recherches dans un seul ouvrage

Cet ouvrage de plus de 270 pages est codirigé par Franck et Céline Leandri, il propose la somme des contributions d’un colloque qui s’est tenu en 2017. On pourrait dire qu’il est presque déjà dépassé les choses s’accélérant en Corse dans le domaine grâces aux fouilles préventives, aux moyens financiers dédiés, aux nouvelle technologies notamment sous-marines, mais aussi grâce à la ténacité de chercheurs, étudiants ou d’associations de passionnés dans toute la Corse. Présentation de Céline Leandri :

"C'est un colloque qui s'est tenu en 2017, dans cet ouvrage on retrouvera une vingtaine d'articles qui regroupent plus d'une centaine d'auteurs qui retracent les résultats les plus marquants de ces 20 dernières années dans le domaine de l'archéologie. On peut citer par exemple les travaux _sur les premiers peuplements de l'île_, que ce soit du point de vue des occupations mésolithique ou du point de vue des recherches sur les restes osseux, sur les squelettes qu'on a pu trouver dans l'île. Ensuite, il y a des travaux sur la préhistoire, sur le néolithique, les modes d'habitat, la circulation des matières premières, l'évolution des céramiques".

la stèle de Balchiria, personnage énigmatique gravé il y a 6000 ans. - Drac de Corse F.Leandri

Les premiers hommes en Corse ?

"La présence de l'homme est relativement récente en Corse puisqu'elle remonte à « seulement », 9000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est le Mésolithique, _les derniers chasseurs cueilleurs, on espérerait trouver des traces plus anciennes paléolithiques_, pour l'instant les recherches anciennes sur ces périodes-là posent encore question et sont sujets à controverse. 9000 ans avant notre ère c’est un peu avant la Dame de Bonifacio c'est quand même la même période, les mêmes types de groupes culturels."

Il y a 7500 ans les premières cultures de céréales dans la zone de Bonifacio

Découverte à Aleria , une voie de 3,5 km creusée par les Étrusques au VIe siècle av. J.-C.

Le mystère révélé de la grotte de la Coscia dans le Cap Corse. L’homme n’y a pas vécu !

L’épave antique d’Aleria et ses précieux trésors remontés par la main d’un robot

Unique en Méditerranée occidentale, les statues de Balchiria 3000 ans avant Filitosa. Une femme ?