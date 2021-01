Les Corses toujours accros à l'auto

Si dans l'ïle, la moitié des actifs résident à moins de 5 km de leur lieu de travail, la voiture demeure privilégiée. C'est ce que révèle l'INSEE dans sa revue de janvier. Les deux-roues motorisés sont également plus utilisés qu'ailleurs, alors que les transports en commun sont boudés.

Les chiffres révélés par l'INSEE ont de quoi surprendre. En Corse, en 2017, 85,5 % des actifs qui se déplacent pour se rendre sur le lieu de travail utilisent la voiture. C'est cependant un peu moins que la Bretagne (86,1 %) et la Nouvelle-Aquitaine (85,6 %). Sauf qu'en Corse, la moitié des 133 000 actifs résident à moins de 5 km de leur lieu de travail. Un quart des actifs habitent même à moins de 2 km (contre 15 % en province). L'explication tient en partie au relief contraignant de l'Île, explique l'INSEE, "le territoire montagneux induit une concentration de l'emploi et de la population et donc un raccourcissement des trajets".

La voiture a donc largement la cote, les deux-roues motorisés sont plus utilisés qu'ailleurs, alors que les transports en commun sont boudés, seuls 3 % des actifs les empruntent.