Les Côtes-du-Rhône s'offrent une nouvelle campagne de pub humoristique

Avec cette nouvelle campagne de publicité, les Côtes-du Rhône veulent attirer une clientèle plus jeune. Et pour la première fois les affiches et les slogans seront les mêmes partout dans le monde.

Valence, France

De Londres à New-York en passant par Paris, ce seront les mêmes affiches rouge jaune et bleu et les mêmes slogans avec une pointe d'humour pour vanter les qualités des vins. Un recentrage de communication pour aller conquérir les 35/40 ans qui ne s'y connaissent pas forcément en vins et veulent savoir d'ou vient ce qu'ils consomment. D'où des slogans sur l'histoire et le patrimoine des Côtes-du-Rhône, mais aussi les paysages de la vallée du rhone.

autre affiche de la nouvelle campagne publicitaire d'inter-rhône - inter-Rhône

Pour atteindre cette clientèle plus jeune, la campagne publicitaire sera Egalement décliné sur internet et les réseaux sociaux. Les premières affiches en France seront collées pour les Foires aux vins de printemps.