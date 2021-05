Déconfinement : les coulisses de la réouverture du musée Toulouse-Lautrec à Albi

Après plus de six mois de fermeture, les cinémas et musées vont rouvrir. Le 19 mai, le musée Toulouse-Lautrec à Albi (Tarn) va enfin rouvrir avec une superbe expo sur le Montmartre au temps de Lautrec.

La vie culturelle va reprendre peu à peu, notamment à partir du 19 mai. Le président de la République a annoncé la réouverture des salles de cinéma et musée au mois de mai. La date a été fixée au mercredi 19 mai 2021. À cette date, les musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis, pourront également rouvrir dans le respect d'une jauge fixée à 800 en intérieur et 1.000 en extérieur.

Florence Saragoza est la conservatrice du musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Un des musées les plus fréquentés de toute la Région. Une grande exposition temporaire sur Montmartre devait y ouvrir le 4 mai. Ce sera donc finalement le 19 mai. Tout le monde y travaille dans le musée.

La seule incertitude tourne autour de l’accueil des groupes et notamment autour des scolaires.

200 œuvres sur Montmartre

Pour cette expostion, le musée Toulouse-Lautrec d’Albi accueille l’incroyable collection des Américains David Weisman et Jacqueline Michel. Ce couple de collectionneurs a réuni les artistes les plus emblématiques du Montmartre de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Une collection qui capte l’esprit animé et bouillonnant de Montmartre représenté par des artistes d’avant-garde comme Henri de Toulouse-Lautrec, Henri-Gabriel Ibels ou encore Suzanne Valadon. Les quelque 200 peintures, aquarelles, dessins, affiches et lithographies mettent en scène un village populaire et joyeux inspiré de la rue, de ses habitants, des cafés-concerts et des cabarets.

Pour cette exposition, un parcours spécifique est mis en place pour les enfants.

175.000 visiteurs visitent tous les ans au Musée Toulouse Lautrec à Albi. Et selon les règles du déconfinement, la jauge maximale serait environ 700 personnes en même temps sans que ça ne pose de problème pour le musée albigeois.

Reprise symbolique au cinéma

La jauge pour les cinémas n'a pas encore été précisée mais elle devrait être conforme aux négociations menées par le monde du cinéma avec 35% dans un premier temps. Et comme partout, on ne pourra pas aller avec un groupe de plus de six dans les salles obscures.

Jean Pierre Gardelli et le directeur du cinéma Imagin'cinéma à Gaillac. Un complexe de quatre salles avec cinq salariés. Et il est un peu surpris de cette reprise qui sera symbolique.

Les cinémas et musées sont fermés depuis plus de six mois, précisément depuis le vendredi 30 octobre 2020. A partir du 9 juin, le couvre-feu sera repoussé à 23h, permettant ainsi la séance de cinéma de 21h, l'une des plus prisées des spectateurs de cinéma. La fin du couvre-feu est prévue pour le 30 juin.

