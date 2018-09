Tous les jours France Bleu Bourgogne vous propose de découvrir les petites perles du web concernant la Côte-d'Or. Ce lundi matin on rallume le poste télé pour découvrir l'envers du décor du relais Loiseau à Saulieu.

Dominique Loiseau et "La Côte d'Or".

Saulieu, France

C'est dans la petite lucarne que l'on a parlé d'un lieu emblématique de la Côte d'or ce ont brillé ce dimanche 22 septembre, dans le programme de 7 à 8 de TF1. Avec une immersion dans les coulisses de la maison gastronomique du chef aujourd'hui disparu Bernard Loiseau. Une occasion de voir de l'intérieur le fameux relais et chateau et de rentrer dans l'intimuité de cette grande maison, auprès des collaborateurs de Dominique Loiseau et de ses proches.

Nous y sommes ! Rdv tout à l'heure à 18h sur @TF1 dans l'émission Sept à huit @7a8 . Au programme, immersion dans les coulisses de notre maison emblématique Le Relais Bernard Loiseau et La Villa Loiseau des Sens (spa et restaurant bio) Suivez le direct : https://t.co/3iqHnZHHBdpic.twitter.com/f32cfVljtb — Bernard Loiseau (@BernardLoiseau) September 23, 2018

→ Pour revoir le reportage, c'est ici