Les courageux ont bravé la boue pour le retour de l'Audacieuse, à Hérouville-Saint-Clair

C'est le retour de l'Audacieuse à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) ! Cette course de 11 kilomètres et d'une trentaine d'obstacles a de nouveau séduit des milliers de participants malgré la pluie, après des annulations dues au covid.

De la boue, des obstacles et surtout de la rigolade : les participants étaient près de 4000 à avoir couru la 11e édition de l'Audacieuse à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), dimanche 31 octobre 2021. Sur la ligne de départ, Stéphanie est venue en famille : "C'est sûr que la pluie et le vent n'arrangent pas la situation, mais on a tenu à venir quand même, on n'allait pas se défiler !", sourit-elle.

Le principe : une course tout-terrain de 11 kilomètres, dans la terre et dans la boue, assortie d'obstacles naturels et artificiels. Pour participer, il faut avoir au moins 14 ans, payer une souscription et fournir un certificat médical. Au programme, une trentaine d'obstacles à escalader, des cours d'eau à franchir, des bains de boue à traverser. Marion et Adélaïde ont de la boue jusqu'au visage : "C'était génial, on est venues entre amis, ça n'est pas une course chronométrée donc le but est vraiment de s'amuser !"

Le programme de l'Audacieuse. © Radio France - Marie Martirossian

Plus de femmes que d'hommes dans les inscrits cette année

La course était prévue pour le mois d'avril mais elle avait dû être décalée à cause de la crise sanitaire. "On est super contents de pouvoir organiser l'Audacieuse de nouveau", se réjouit Valérie Carel, l'une des organisatrices de la course.

Les participants ont eu leur dose de boue, de mousse et de rigolade ! © Radio France - Marie Martirossian

Et pour la première fois cette année, il y a plus de femmes que d'hommes parmi les inscrits. Sur la ligne d'arrivée, Léa a le sourire : "Pour quelqu'un qui n'a pas couru depuis deux ans, je suis plutôt satisfaite de moi et d'être allée jusqu'au bout ! J'avais mes copains pour m'encourager, donc ça s'est super bien passé !"

Après deux heures de course, les participants ont droit à une collation, avant de rentrer chez soi, et d'enfin pouvoir prendre une bonne douche chaude !