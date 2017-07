Les coureurs du Tour de France attendus en Vaucluse

La 19e étape du Tour de France passe ce vendredi par le Vaucluse. Les coureurs seront sur les routes de Rustrel, d'Apt, sur le col du Pointu et dans la combe de Lourmarin. Une étape à suivre en direct sur francebleu.fr.

Les coureurs du Tour de France arrivent en Vaucluse, ils y passent ce vendredi lors de la 19e étape entre Embrun (Alpes-de-Haute-Provence) et Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).

Cinquante cinq kilomètres en Vaucluse entre Gignac et Malemort via Rustrel, Apt, le col du Pointu et la combe de Lourmarin. Pour cette 19e étape, 230 gendarmes seront sur les routes pour protéger la course et 120 pompiers pré-positionnés pour intervenir le plus vite possible en cas de départ de feu.

"C'est très très sec et on compte sur tous les spectateurs pour être très prudents : le lieutenant colonel Pierre Vial supervise ce déploiement de pompiers."