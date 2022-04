Les cours de français, "une façon d'oublier le quotidien" pour ces réfugiés ukrainiens à Gaillac

Plus de 25 000 réfugiés ukrainiens sont hébergés en France. Une petite partie demeure dans le Tarn, et à Gaillac plus précisément, où le CCAS les prend en charge. Le Centre communal d'action sociale, avec la commune, accompagne des familles pour l'insertion, pour inscrire les enfants à l'école, pour l'hébergement, etc. Elle aide aussi les adultes à apprendre le français. Ainsi 36 réfugiés ukrainiens profitent des cours de français au CCAS de Gaillac, pour s'intégrer plus facilement et pour oublier leur quotidien et leur parcours très long pour arriver en France.

Des cours composés quasi-exclusivement de femmes

Ce sont des bénévoles, souvent d'anciens professeurs à la retraite et formés à l'apprentissage du français pour les réfugiés, qui donnent cours. Dans une salle du CCAS de Gaillac, le cours débute à 9 heures pour l'un des groupes, deux fois par semaine. Ils peuvent aussi assister aux autres cours. Dans la salle, une petite dizaine d'ukrainiennes, oui que des femmes si l'on ne compte pas Vassilli, l'un des rares hommes du contingent de réfugiés à Gaillac. Certaines femmes reçoivent là leur premier cours, c'est le cas d'Irina, arrivée il y a deux semaines de Mykolaïv, au sud de l'Ukraine : "C'est dur d'apprendre le français mais on a une super prof, elle est très gentille comme tous les gens qui nous viennent en aide ici" sourit Irina, carnet et stylo à la main pour prendre des notes.

D'anciens professeurs comme bénévoles

La leçon est ce matin-là donnée par Brigitte, ancienne institutrice à la retraite qui le fait avec un grand enthousiasme et des grands gestes "j'essaie de faire pour le mieux, j'improvise beaucoup. Ils sont très demandeurs et ils ont envie d'apprendre, c'est fou. Alors je tente de le faire à travers des chansons. Heureusement qu'on a les portables aussi pour traduire quand on sèche" explique cette dame avec un pin's (badge) sur le pull, sur lequel est marqué "Paix pour l'Ukraine" en ukrainien, sur un drapeau ciel et jaune.

"Je suis notaire et mon mari est bâtisseur. Nous sommes arrivés le 15 mars avec nos deux enfants et notre chien. Le voyage en voiture a duré cinq jours" - Irina, 37 ans

Oublier le périple et le quotidien en Ukraine

Au milieu de la salle, une autre Irina tout sourire répond aux questions de Brigitte, elle dégaine plus rapidement que les autres "c'est ma 3ème leçon ici" sourit la femme de 37 ans, à côté de son mari Vassilli. Elle explique dans un français déjà très clair : "je suis notaire et mon mari est bâtisseur. Nous sommes arrivés le 15 mars avec nos deux enfants et notre chien. Le voyage en voiture a duré cinq jours". Cette notaire poursuit dans un anglais très appliqué qu'elle est venue d'une ville au nord-est de l'Ukraine, près de Lougansk, à 50 kilomètres de la Russie. Elle espère la paix dans son pays pour y retourner au plus vite, mais avant elle est impliquée "si je veux trouver un travail pour m'occuper il faut que je parle le français" explique cette brune aux yeux clairs.

Irina se dit est ravie du cours de français et plus globalement de l'accompagnement offert par le CCAS : "La prof est géniale et ils nous aident pour plein de choses, par exemple pour les papiers, il y a beaucoup de papiers en France, c'est dur. Ils nous accompagnent à la préfecture, à l'école, chez le médecin, partout. Ils passent beaucoup de temps avec nous".

Des dons à chaque fin de cours, les produits de beauté pour femmes s'arrachent

A la fin du cours, ces femmes font leurs courses, gratuitement évidemment, grâce aux dons faits à la mairie. Irina remplit un carton avec des livres "c'est bien pour apprendre avec mes enfants", des produits de beauté et des chocolats. Elles repartent toujours avec le sourire de ces cours de français confie Marjorie Daydé, la directrice du CCAS. "Ça se voit qu'elles sont contentes de se retrouver car personne ne se connait mais au moins elles échangent, elles créent du lien". Ce matin-là, le carton composé de produits pour femmes : de serviettes, tampons ou maquillage a été dévalisé "il est important qu'elles se retrouvent en tant que femme également" décrit Marjorie. Chaque cours à Gaillac permet à ces ukrainiennes d'oublier quelques instants le quotidien pénible en Ukraine.