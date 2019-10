Les cours de Krav Maga en plein essor en métropole bordelaise

Les cours de Krav Maga (méthode de Self défense), sont très sollicités, une façon de se rassurer lors des sorties en soirées, et au delà, dans un contexte où l'agression physique se perçoit même en pleine journée.

Cet engouement, est en partie expliqué par le fait que 60 pour cent des pratiquants sont des femmes. Les femmes se sentent peu solides face à certaines situations de stress, rencontrées dans les rues, ou en milieu professionnel, voir au sein de leur habitation, car les violences conjugales sont malheureusement comptabilisées, dans les motivations féminines. A Bordeaux, les cours de Krav Maga proposés sont présents dans la plupart des quartiers, de nombreux cours sont également recensés sur le territoire départemental. C'est la Fédération de karaté qui recense les différents lieux d'apprentissage de Krav Maga.

Un premier cours pour Marie et sa fille de 15 ans, afin de se sécuriser et prendre confiance en soi face à l'agressivité dans les rues de Bordeaux, et réaction de l'instructeur Frédérick Bernard à écouter. Copier

Cours de Krav Maga au Dojo de Bordeaux St Michel avec Frédérick Bernard instructeur © Radio France - Isabelle Wagner

Le Krav Maga était autrefois, enseigné aux professionnels de la sécurité avant d'être une activité ouverte aux particuliers, c'est un mélange de sports comme la boxe, la lutte ou encore le judo, et pourtant le Krav Maga est à la portée de tous. Pour la naissance de ce sport de défense, il faut remonter jusqu'en 1930, en Tchécoslovaquie. Imi Lichtenfeld a été baigné dès son plus jeune âge dans le sport de combat et dans le milieu professionnel de défense, son père était acrobate, et aussi détective pour le compte des services de police départementaux. Imi Lichtenfeld est devenu champion de Slovaquie en lutte, boxe et gymnastique, et a obtenu plusieurs médailles. C'est lui qui a signé le concept.

Rappel de la naissance du Krav Maga avec l'instructeur Frédérick Bernard de Kravsecurity33 en Gironde, une activité de Self défense accessible à toutes les personnes même sans aucune notion d'arts martiaux. Copier

Des cours d'une heure et demi sont encadrés par Frédérick Bernard de Kravsecurity33 : Le lundi soir à Caudéran salle paroissiale à côté de la Mairie, les mardis et jeudis soirs au Dojo de la flèche de Bordeaux à St Michel, les mercredis et vendredis soir à St André de Cubzac et le samedi midi pour les femmes au Dojo de la flèche à St Michel.