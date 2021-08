Les cours de natation pour les enfants pris d'assaut à Billère

Difficile de trouver des places pour inscrire les enfants à la natation, dans l'agglomération paloise, ces prochains mois. Les cours pour apprendre à nager sont pris d'assaut. Plus aucune place ces deux prochains trimestres à la piscine municipale de Billère pour que les 4-5 ans et les 6-7 ans apprennent à nager. Selon le chef de bassin de la piscine, Nicolas Pouvreau, le coronavirus en est responsable.

Les leçons qui n'ont pas été dispensées l'année dernière à cause du coronavirus ont dû être reportées sur cette année.

Nicolas Pouvreau, chef de bassin de la piscine de Billère

"D'abord parce qu'il n'y a quasiment pas eu de séances avec les scolaires et que les parents souhaitent rattraper le retard. Et puis parce que les leçons qui n'ont pas été dispensées l'année dernière à cause du coronavirus ont dû être reportées sur cette année". Les 120 places disponibles jusqu'au mois d'avril sont donc pourvues et la piscine a décidé d'ouvrir 120 places de plus (60 pour les 4-5 ans et 60 pour les 6-7 ans) d'avril à juin, exceptionnellement. Les inscriptions commenceront début mars.