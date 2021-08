Les cours des écoles d’Avignon changent de peau

Exit la peau de bitume qui revêt les cours de récré depuis des lustres. Elles seront désormais végétalisées et égalitaires. Une volonté municipale qui s’inscrit dans le projet plus vaste de la « coulée verte ». La livraison de ces espaces déminéralisés se fera en septembre.

Ces chantiers sont engagés dans 3 écoles d'Avignon : Scheppler, saint Gabriel et les Amandiers. Pour l'instant les engins de chantier arrachent l'enrobé et révèlent un sol qui va revivre.

Les usages vont changer comme le font les mentalités

Cette végétalisation présente plusieurs avantages : les sols redeviennent perméables, absorbent les eaux de pluie et régulent les températures. Mais cela permettra également d'aménager autrement ces espaces extérieurs que les enseignants et les élèves ont dessiné eux même. Le terrain de foot n'en sera plus l'élément central. Ce sera une cour égalitaire !

Autre innovation l'ouverture de la cour aux voisins

Cette cour végétalisée ne sera pas non plus réservée qu'aux seules récréations. Un espace pédagogique y sera installé en plein air pour pouvoir organiser des classes en extérieur. Ce qui représente un atout supplémentaire en ces temps de pandémie. La cours végétalisée et réaménagées de ces écoles seront accessible comme un petit jardin public les weekends et pendant les vacances scolaires.