Les courses hippiques reprennent ce lundi en France

Après deux mois d'arrêt, les courses hippiques reprennent ce lundi, avec un quinté sur l'hippodrome de Vichy, une course de trot.

Les chevaux et les trotteurs sont de nouveau en piste ce lundi. Les acteurs de la filière plaidaient depuis plusieurs semaines pour une reprise dès le 11 mai. Après de longues discussions, et grâce à l'intervention au près d'Emmanuel Macron de certains élus comme le maire de Pau et président du MoDem François Bayrou, le gouvernement a finalement décidé samedi d'autoriser la reprise des courses ce lundi.

De quoi ravir le président de France Galop qui est avec Le Trot, une des deux sociétés mères, organisatrices des courses.

Courses à huis clos

C'est à 16h lundi, sur l'hippodrome de Vichy, qu'a lieu le premier quinté depuis deux mois. Mais évidemment, pas question d'accueillir du public. Les courses se déroulent à huis clos, l'hippodrome de Vichy propose de suivre la course sur sa page Facebook. Les organisateurs de la filière insistent eux au près des acteurs des courses sur l'importance des gestes barrière, indispensables pour que la reprise se passe bien.

Une bonne nouvelle pour les parieurs donc, et pour tous les professionnels de ce secteur qui emploie plus de 20.000 personnes.