Les Couturières masquées du Centre-Val-de-Loire ont déjà réalisé plus de 5 000 masques en tissu

Du tissu, une machine à coudre et le savoir-faire de toutes ces couturières fera le reste. Pour pallier le manque de masques en France, une armée de petites mains se mobilise pour confectionner des milliers de masques en tissu. Des masques alternatifs certes, mais validés par le personnel soignant du CHRU de Tours.

Tout a commencé peu après le début du confinement chez Mélanie Bresson. Cette Tourangelle décide de se mettre à sa machine à coudre pour confectionner des masques en tissu. Présidente de l'association d'artisans créateurs Artisaloire à La Riche, elle propose à ses membres de la suivre dans son initiative.

Mais face à l'ampleur de la demande, elle crée un groupe Facebook "Les Couturières Masquées du Centre-Val-de-Loire". Des dizaines de couturières bénévoles la rejoignent quasi exclusivement en Touraine.

Chaque couturière produit depuis chez elle. Mais pour augmenter les cadences, Mélanie Bresson réfléchit à installer une véritable chaîne de production. Il lui faut donc un local et c'est la ville de La Riche qui lui propose la salle des fêtes. A l'intérieur, depuis une semaine, pas moins de 15 machines à coudre produisent des centaines et des centaines de masques.

Toute cette production répond à un protocole très strict et validé par le personnel du CHRU de Tours. Et la salle des fêtes de La Riche est assez grande pour pouvoir accueillir tous nos bénévoles en toute sécurité et en respectant les mesures barrières", Mélanie Bresson