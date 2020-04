Les craintes de l'après confinement pour les spécialistes de l'addictologie en Limousin

Pendant le confinement, les professionnels de l'addictologie restent au petits soins pour ceux qui en ont besoin. Ils ont bien sûr été obligés de s'adapter. Mais ils sont toujours là. L'association AIDES, qui porte la CAARUD en Haute-Vienne, a diminué son nombre de permanences physiques rue Bobillot à 2 par semaine à Limoges, les mardis et jeudis de 15h à 17h. Une continuité indispensable pour distribuer du matériel de réduction des risques. Sachant que les bénéficiaires ne rentrent plus dans les locaux. Tout est donné à l'entrée du site. L'idéal étant de téléphoner avant de se rendre sur place (06 18 24 08 17).

Encore plus de problèmes avec l'alcool après le confinement ?

Autre exemple, l'association ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie) a du renoncer à ses permanences physiques et à ses ateliers à Limoges et à Brive. Mais les permanences téléphoniques, anonymes et gratuites, sont plus que jamais actives sur les 3 départements du Limousin (Corrèze : 05 55 74 04 45, Haute-Vienne : 05 55 34 46 00, Creuse : 05 55 52 19 81). A l'autre bout du fil, des médecins, des psychologues, des psychiatres et des travailleurs sociaux.

Le directeur de l'ANPAA, Olivier Teillier, nous parle des problèmes que peut poser le confinement pour les personnes addictives Copier

Des spécialistes à l'écoute des malades et qui se préparent à l'afflux de nouveaux patients potentiels explique le directeur de l'ANPAA en Limousin Olivier Teillier :"Ce qui nous inquiète, c'est à la sortie du confinement. _On pense qu'on aura beaucoup de gens qui auront consommé plus et de manière plus fréquente_, avec par exemple, les fameux apéro partagés via internet. Des gens qui pourraient se rendre compte que l'envie est toujours là. L'envie de consommer plusieurs fois dans la semaine. De manière plus fréquente. Sauf qu'il n'y aura plus le confinement comme explication. Là, on rentrera dans une autre problématique..."

Si la personne repart sur le niveau de consommation d'avant le confinement, le corps n'est plus habitué et cela fait un effet de surdosage.

Chez AIDES aussi, on craint l'après pour les toxicomanes explique la responsable Gaëlle Feuillet Sow :"C'est vrai que notre inquiétude est plus sur l'après confinement. Une personne consomme une certaines quantité de produit. Le confinement fait qu'ils sont amenés à en consommer moins. Le corps s'habitue à en consommer moins. Si la personne repart sur le niveau de consommation d'avant le confinement, le corps n'est plus habitué et cela fait un effet de surdosage. Donc potentiellement des overdoses. C'est là qu'est le danger. Que la personne n'ai pas l'impression de surconsommer. D'où l’intérêt de vraiment garder le lien avec eux. On réfléchit aussi à nos futurs permanences d'après confinement, pour voir dans quelle mesure on peut faire des entretiens plus poussés sur cette thématique là."