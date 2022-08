Pénurie de personnel : les crèches bientôt autorisées à embaucher des personnels non-diplômés

Les problèmes de pénurie de personnel dans les crèches en France peut-être bientôt résolus. Mais à quel prix alertent les professionnels de la petite enfance ce lundi sur franceinfo. Selon une enquête de la caisse nationale des allocations familiales publiée début juillet, 48,6% des crèches ayant répondu au sondage (16.000 établissements) déclarent un manque de personnel auprès des enfants. C'est près de 9.000 équivalents temps pleins (8.908) qui sont déclarés durablement vacants.

Face à ce constat et alors que l'empoissonnement d'un bébé, à Lyon, en juin, dans une crèche privée a révélé les difficultés du secteur et les tensions dans les établissements, un arrêté ministériel a été publié le 4 août au journal officiel. Il autorise, à compter du 31 août, les crèches à recruter des salariés non qualifiés. Un arrêté attendu autant que craint par les professionnels du secteur.

Trop de dérogations

Cela fait quelques mois que le collectif "pas de bébé à la consigne" attendait cet arrêté. Pour ce collectif qui regroupe des syndicats et organisations professionnels de la petite enfance, il y avait urgence à revoir la liste des diplômes et certifications pour travailler en crèche. Mais l'arrêté en vigueur pour la prochaine rentrée va un peu trop loin regrette Emilie Philippe, membre du collectif. "Il y a un article qui autorise, dans un contexte local de pénurie de professionnels – cela peut être partout dans le pays - à déroger à la liste des diplômes et certifications requis. Cela ne nous semble pas du tout approprié de faire appel à des personnes sans aucune qualification".

Ce n'était en effet pas du tout l'esprit de la revendication. Le collectif demandait une valorisation et un approfondissement des formations. A la place, on risque de "tirer la profession vers le bas", s'inquiète la militante. Emilie Philippe, qui a une autre dérogation dans le viseur : celle de l'article 3 qui propose "qu'une personne éloignée de l'emploi puisse travailler dans une structure d'accueil avec un professionnel comme tuteur pendant 120h et ensuite prendre en charge seule un groupe d'enfant."

Autrement dit, "On va demander à des professionnels qui sont déjà en sous-effectif de devenir des formateurs et des formatrices pour des personnes qui n'y connaissent rien au développement de l'enfant", s'agace-t-elle.

On dévalorise le métier au lieu de le revaloriser

Une situation qui fait bondir également Jérôme Dumortier, directeur de la crèche Les Souriceaux, à Villeneuve d'Ascq, dans le Nord. Avec ce recours aux non-diplômés, on dévalorise le monde de la petite enfance. "Le message envoyé à la société est une catastrophe. Travailler avec jeunes enfants ça s'apprend, ça n'est pas donné à n'importe qui, s'il y a des formations, c'est bien qu'il y a une raison", rappelle le professionnel lui-même éducateur de jeunes enfants. "Éducateur de jeunes enfants, c'est trois ans d'études après le bac. Pendant ces trois années, je n'ai pas rien fait, j'ai appris plein de choses sur la santé, le développement, la psychologie des enfants."

Alors le directeur l'assure il n'aura pas recours à des non-diplômés dans sa crèche même s'il lui manque actuellement un salarié pour fonctionner correctement.