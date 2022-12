Les crèches de Lucéram exposées à partir de ce week-end

Le retour de la tradition à Lucéram. Dès ce week-end, s'ouvre le 25e Circuit des crèches (du 3 Décembre au 8 Janvier 2023) dans le village. Plus de 450 crèches exposées et des santons de toutes les couleurs.

30.000 visiteurs sont attendus pendant plus d'un mois pour découvrir ces crèches, installées partout, dans les caves, les jardins ou sur les rebords des fenêtres des habitants. À propos de la problématique des économies d'énergie, le maire de Lucéram, Michel Calmet, assure faire des économies : "On continue à mettre des illuminations dans le village, mais on a mis des boîtiers pour éteindre les plus grosses illuminations à minuit. C'est symbolique. On est équipé de leds, ça ne consomme pas beaucoup."

Le circuit des crèches est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Non-stop le weekend.

Des centaines de crèches sont exposées dans le village de Lucéram. © Maxppp - FRANZ CHAVAROCHE

