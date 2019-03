Les crèches du Pays basque appellent à faire grève ce jeudi 28 mars

Bayonne, France

Jeudi 28 mars 2019, la CGT 64 et le collectif "Pas de bébé à la consigne", appellent professionnels et parents à se mobiliser. La CFDT appelle aussi à rejoindre cette manifestation prévue à 10h devant Conseil départemental à Bayonne allée des Platanes à Bayonne, "pour le bien-être et la sécurité des enfants".

Les crèches fermées

Conséquence : les crèches Laminak à Arcangues, Mamorak à Cambo, Dongoxenia à Hendaye, celle d'Espelette, les 4 structures de Nive-Adour (Urt, Saint-Pierre d'Irrube, Mouguerre et Urcuit), celle d'Ahetz seront fermées toute la journée. L’établissement la Pirouette à Anglet n'accueillera les enfants que l'après-midi.

Les professionnels de la petite enfance redoutent que le gouvernement fasse passer des ordonnances en force avant l'été qui pourraient considérablement changer leur façon de travailler explique Marina Guillet, représentante CGT 64 et directrice de la crèche d'Arcangues.

"Dans les établissements accueillant des jeunes enfants, le taux d’encadrement risque de passer à une professionnelle pour cinq enfants jusqu’à 15 mois et à un pour huit au-delà de cet âge. Aujourd’hui, c’est l’âge de la marche qui permet d’estimer les besoins d’encadrement", explique la déléguée CGT.

"Des boîtes à sardines"

La réforme prévoirait ainsi de "retirer le quota de 40% de diplômés, ce qui signifie faire appel à des personnes moins formées" s’alarme Marina Guillet. Une augmentation de la capacité d’accueil des micro-crèches, de 10 à 16 enfants.

Dans les clous également : la possible réduction de la surface d’accueil par enfant de 5,5m² au lieu de 7m². "C'est une différence énorme, sachant que les enfants ont besoin de bouger, d'espace pour vivre et pour se développer". Tout cela, sans augmenter les effectifs regrette la directrice de la crèche.