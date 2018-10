Des chercheurs ont suivi le développement de plus d'un millier d'enfants, à Nancy et Poitiers, entre 0 et 8 ans. Les modes de garde des petits influencent leur comportement futur, selon cette étude de l'Inserm, avec les Universités de Paris-Sorbonne et Bordeaux.

Nancy, France

Un enfant de 8 ans ayant fréquenté la crèche ou la halte-garderie pendant ses premières années développerait moins de troubles de l'émotion qu'un petit resté chez ses parents.

C'est ce que tend à montrer une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Les chercheurs ont interrogé, pendant 8 ans, des familles de Nancy et Poitiers, afin d'établir les liens de cause à effet entre les modes de garde des petits et leur développement émotionnel.

La santé mentale et le comportement individuel de 1 428 enfants ont été auscultés, de la grossesse de la mère jusqu'à l'âge de 8 ans.

Pendant toute la durée de l'enquête, les parents ont rempli, à intervalles réguliers, un questionnaire mesurant "les symptômes comportementaux et émotionnels", précise l'Inserm.

Un modèle français très bien noté au niveau international

Résultat : les petits qui ont fréquenté, entre 0 et 3 ans, un mode de garde collective présentent moins de troubles de l'attention et développent des émotions plus équilibrées que les autres.

Les crèches et les halte-garderies permettraient donc aux enfants de devenir plus sociables. A l'âge de 8 ans, ces enfants ont trois fois moins de difficultés émotionnelles que ceux qui sont restés à la maison.

Cette étude révèle la valeur du modèle français, classé par l'Unesco comme l'un des meilleurs pour la qualité de l'accueil des petits.

"Les activités stimulantes et les règles de vie apprises dans ces structures d'accueil de la petite enfance pourraient avoir des effets bénéfiques à long terme", selon Maria Melchior, chercheuse à l'Inserm.

Pas question de dénigrer les assistantes maternelles

Garder bébé en famille ou le confier à une nounou serait moins bénéfique pour le développement psychologique et social du futur écolier, mais "cela ne signifie pas que le recours aux assistantes maternelles n'est pas optimal", précise Maria Melchior. La chercheuse note que la qualité d'une nounou dépend aussi de son expérience, mais l'enquête n'a pas mesuré cet aspect.

Les chercheurs de l'Institut, qui ont travaillé avec des universitaires de Paris-Sorbonne et de Bordeaux, jugent relativement significatif l'échantillon de cette étude, même si un panel plus vaste permettrait des mesures plus fines. D'autres enquêtes pourraient concerner, à l'avenir, un plus grand nombre de foyers français.