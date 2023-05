Les crimes et délits contre la communauté LGBT+ en augmentation de 13% en 2022

Les délits et crimes contre la communauté LGBT+ ont augmenté de 13% en 2022

Alors que se tient ce mercredi la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, le ministère de l'Intérieur indique que les crimes et les délits envers la communauté LGBT+ a augmenté de 13% en 2022. Une hausse compensée par une baisse des contraventions enregistrées, -9% en 2022.

Mardi, l'association SOS homophobie faisait état d'une "inquiétante hausse" des agressions physiques en 2022, de l'ordre de 28% selon les témoignages récoltés par leurs dispositifs d'écoute.

Les hommes, principales victimes

Au total, 4.040 atteintes "anti-LGBT+" ont été enregistrées par les forces de l'ordre, "principalement dans les grandes villes et notamment à Paris". Les victimes, précise le ministère, sont "majoritairement des hommes (72% en 2022), et les moins de 30 ans (52 %)". Les mis en cause eux-aussi sont majoritairement des jeunes hommes : 35 % ont moins de 20 ans, dont 11 % ont moins de 15 ans ; 83 % sont des hommes.

Dans le détail, 2.420 crimes ou délits ont été enregistrés et 1.620 contraventions. Dans 57% des cas, ces atteintes anti-LGBT+ "prennent la forme d’injures ou de diffamations". Viennent ensuite le harcèlement (5%) et les atteintes à caractères sexuelles (2%), précise le communiqué du ministère qui souligne également que "le dépôt de plainte reste marginal".