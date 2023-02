Les cyclistes autorisés à passer au rouge à Marseille

A la demande de la ville et des associations de vélo, la Métropole Aix-Marseille installe progressivement des panneaux M12, communément appelés "cédez-le-passage cycliste aux feux tricolores". Il s'agit de panneaux triangulaires, au contour rouge, fond blanc, avec au centre un vélo jaune et une flèche directionnelle pour aller à gauche, à droite ou tout droit.

Des Marseillais partagés

France Bleu Provence a vérifié auprès des Marseillais ces panneaux M12. L'accueil est mitigé avec des avis souvent bien tranchés.

Le piéton reste prioritaire

Concrètement ce panneau testé en France en 2008 et entré dans le code de la route en 2010, autorise le cycliste à passer au feu rouge à condition de respecter le code de la route. Le piéton est toujours prioritaire. L'objectif de la mesure largement répandue à Paris, Lyon, Toulouse et Lille, est de faciliter la pratique du vélo et donc encourager les Marseillais à en faire en laissant la voiture au garage ou en stationnement.

Des panneaux déployés dans cinq arrondissements de Marseille

D'ici la fin du mois de février, 376 de ces panneaux M12 seront installés sur 220 intersections avec feux tricolores. Pour le moment cinq des 16 arrondissements de Marseille sont concernés (1er, 3e, 5e, 6e et 7e). On peut voir ces "cédez-le-passage" rue Breteuil, cours Pierre Puget, boulevard National et dans le secteur de Notre-Dame-du-Mont. Un bilan doit être fait en concertation avec la ville de Marseille et à terme l'objectif est bien de déployer ces panneaux dans toute la ville.

Pas plus dangereux selon les associations

Selon le Collectif "Vélos en ville" qui milite depuis longtemps pour installer ces panneaux M12, environ 10% des feux tricolores seraient équipés à Marseille contre "75% à Lyon par exemple", détaille Cyril Pimentel. Il explique que cette pratique "n'est pas plus dangereuse pour les cyclistes".

