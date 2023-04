Les cyclistes du département de la Vienne se rassemblent en collectif

Un tout nouveau collectif est né dans la Vienne le 22 février dernier, rassemblant plusieurs associations de cyclistes comme Vélocité86, Vélotaf Grand Poitiers, ou encore A vélo Châtellerault. Avec un objectif clair : permettre le développement d'une politique cyclable cohérente au niveau de tout le département.

ⓘ Publicité

Alors que la mortalité des cyclistes a augmenté de près de 64% en France entre 2014 et 2022, les usagers de vélo du département estiment notamment que les axes ruraux ne sont pas suffisamment aménagés pour la sécurité des cyclistes.

Le Conseil départemental se dit prêt à les rencontrer

Et de grosses disparités existent entre les communes. Sur la route entre Colombiers et Scorbé-Clairvaux, Jean-Luc Guichard, porte-parole du collectif en fait tous les jours le constat : "Il n'y a pas du tout de signalisation vélo, pas de fléchage." Au manque de signalisation s'ajoutent les chaussées abimées : "Il y a souvent des trous et à vélo ce n'est pas du tout confortable, c'est même dangereux! Entretenons les voies communales et ce sera pour le bénéfice de tous."

Le collectif demande à rencontrer le Conseil départemental pour envisager des pistes de travail. Son président Alain Pichon assure qu'il serait heureux de les recevoir : "Avec grand plaisir. La règle c'est que ce ne sont pas les départements qui ont la compétence à ce niveau là mais cela n'empêche pas qu'on puisse faire des choses ensemble. Ca nous permet de mesurer un peu les besoins sur le terrain, de mettre en parallèle nos visions, nos convictions…"