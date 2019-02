Les daims de la maison du parc du Morvan sont sauvés

Auxerre, France

Il n' y aura pas d'abattage. Joëlle Grall de l'association de défense des animaux "Respectons" s'avoue satisfaite de la réunion menée par la sous-préfète. Le parc du Morvan s'engage à mettre une clôture aux normes ainsi qu' à assurer un suivi sanitaire du troupeau.

La sous-préfète a décidé deux dérogations : d'abord sur la densité à l'hectare du nombre de daims puis sur les caractères phénotypiques : les daims consanguins se sont reproduits entre eux. La solution de la vasectomie des dix mâles a donc été actée pour éviter leur reproduction.

L'opération sera prise en charge financièrement par la Fondation Brigitte Bardot et l'association One Voice. Il n' y aura plus de reproducteur. "Les daims mourront de mort naturelle " souligne Joëlle Grall.

Deux autres réunions auront lieu les 14 et 26 février pour élaborer un protocole d'action.