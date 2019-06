Les dangers du vélo à Paris

Paris, France

Ce weekend du 1er juin, c'est la fête du vélo. Le but de cet événement : montrer que le vélo a toute sa place en ville, même à Paris. Mais est-ce vraiment prudent de rouler à bicyclette dans la capitale ?

La vigilance est de mise

Entre les camions, les voitures, les piétons et les trottinettes, la vie de cycliste parisien n'est pas un long fleuve tranquille. Entre 2005 et 2017, 42 cyclistes ont été tués dans la capitale. "C'est compliqué de rouler dans Paris, dangereux je ne pense pas, risqué parfois", relativise Gwenaël sur la piste aménagée voie George Pompidou.

Le mot d'ordre des cyclistes : anticiper. Anticiper une voiture qui déboîte, une portière qui s'ouvre au dernier moment ou encore un piéton qui traverse en dehors des clous. Dans la capitale, plus de la moitié des cyclistes tués entre 2005 et 2017 sont morts après une collision avec un poids lourd. "Il faut tout le temps être attentif, raconte Juliette sur son Vélib', il vaut mieux ne pas être endormi quand on prend le vélo à Paris." D'ailleurs, l'étudiante préfère ne rouler que sur des pistes cyclables pour éviter les déconvenues.

Les cyclistes doivent aussi respecter le code de la route", gérant d'une boutique spécialisée dans les vélo électriques

Les cyclistes doivent certes être vigilants, mais ils sont aussi parfois leur pire ennemi. Certains, comme Rémy, roulent sans aucun équipement : "Cela fait 60 ans que je fais du vélo sans casque, ni lumière, ce n'est pas bien, mais j'ai déjà du mal à ne pas oublier mon antivol...", confesse le retraité. D'autres comme Cédric ne prennent pas la peine de respecter le Code de la route : "Parfois, en allant au travail, je grille des feux rouges, c'est tellement tentant", avoue le quadragénaire.

Pas toujours évident de partager la route

Pour Alexis, qui tient un magasin de vélos dans le XVIe arrondissement, automobilistes et cyclistes doivent apprendre à partager la route : "D'un côté, les automobilistes doivent prendre conscience de la vulnérabilité des cyclistes et leur laisser plus de place, de l'autre côté, ce n'est pas parce qu’on est à vélo qu'on ne doit pas respecter le code de la route! Chacun doit apprendre à se respecter, c'est un gage de sécurité et de bien vivre tout simplement."

Le casque airbag pour protéger les cyclistes

Des technologies récentes se développent pour assurer aux cyclistes de rouler en sécurité. Parmi elles : le casque airbag.

Le casque airbag, une nouvelle technologie pour la sécurité des cyclistes. #FeteDuVelopic.twitter.com/trxiVBmptX — Alice Kachaner (@AKachaner) May 31, 2019

Il fonctionne sur le même principe que l'airbag d'une voiture. Quand l'appareil détecte un choc, les coussins d'air se gonflent pour protéger la tête du cycliste et ses cervicales. Une technologie efficace mais onéreuse, comptez entre 250 et 300 euros pour une telle protection.