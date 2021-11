Les dates des prochaines Fêtes de Bayonne dévoilées par la mairie

On connaît les dates des Fêtes de Bayonne pour les trois prochaines années. La commission extra-municipale s'est réunie il y a quelques jours, et la mairie a annoncé dans un communiqué ce mercredi les dates retenues.

Les prochaines Fêtes de Bayonne auront lieu du mercredi 27 au dimanche 31 juillet 2022. La mairie de Bayonne l'annonce ce mercredi matin dans un communiqué. Elle s'est réunie il y a quelques jours avec la commission extra-municipale pour lancer les groupes de travail sur l'organisation des prochaines Fêtes.

L'édition 2022 se déroulera donc du 27 au 31 juillet (comme en 2011 et 2016). En 2023, les Fêtes auront lieu du mercredi 26 au dimanche 30 juillet (comme en 2017), et ce sera du mercredi 24 au dimanche 28 juillet en 2024 (comme en 2013 et 2019).