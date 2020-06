Les dates du festival DARC 2021 dévoilées

Il y a quelques semaines, Eric Bellet, directeur du Festival Darc - festival consacré à la danse, à Châteauroux- était contraint d'annuler pour cause d'épidémie de coronavirus. Avec plus de 600 stagiaires venus du monde entier et des concerts réunissant plusieurs milliers de spectateurs chaque soir, les conditions n'étaient pas réunies pour faire respecter le protocole sanitaire.

Planchant déjà sur l'édition 2021, Eric Bellet annonce à France Bleu Berry qu'elle aura lieu du dimanche 8 au vendredi 20 août 2021. Quant à la programmation des concerts place Voltaire à Châteauroux, si elle est encore en construction, il se pourrait que de nombreux artistes programmés initialement cette année acceptent de se produire l'an prochain.