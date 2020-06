Les déchèteries de la Métropole Européenne de Lille rouvrent totalement à partir de lundi

Les treize déchèteries de la métropole européenne de Lille reprennent un fonctionnement normal à partir de ce lundi 15 juin. Elles ont rouvert partiellement le 4 mai, mais avec un certain nombre de restrictions. Désormais, elles rouvrent totalement, en respectant toujours les gestes barrière.

Plus de système "plaque paire - plaque impaire"

Lors de la reprise de l'activité, seuls cinq types de déchets sur trente étaient acceptés (car les entreprises qui les traitent ensuite n'avaient pas encore rouvert du fait du confinement). De plus, pour limiter le nombre de personnes sur place, il y avait un filtrage à l'entré en fonction des plaques d'immatriculation. Une voiture dont l'immatriculation finissait par un chiffre pair ne pouvait venir qu'à une date paire. C'est désormais fini : on peut venir jeter ses déchets quand on veut (dans la limite des jours et des heures d'ouverture évidemment).

Tous les types de déchets seront désormais autorisés, sans limitation de volume pour les particuliers (sauf pour les produits chimiques comme les solvants, les pots de peinture ou l’amiante). Il est possible d’apporter à nouveau :

plâtre

amiante

bouteilles de gaz

huiles minérales/végétales

métaux

papiers

textiles

bennes

Les professionnels peuvent également recommencer à jeter leurs déchets sur les sites.

Il faut se munir du "pass déchèterie" pour accéder aux sites, comme d'ordinaire. Les lieux fermeront une heure plus tôt pour permettre la désinfection des infrastructures.